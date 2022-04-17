هبوط أول رحلة تجارية إسرائيلية في شرم الشيخ

2022/04/17 | 19:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت أول رحلة طيران تجارية من إسرائيل إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، في وقت مبكر الأحد.

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