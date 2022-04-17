2022/04/17 | 19:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال مشاركته رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والكادر المتقدم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مائدة الإفطار لصيام شهر رمضان المبارك: 🔵 أهنئكم بشهر رمضان الكريم، شهر الطاعة وتقبل الله أعمالكم وصيامكم، أنا سعيد اليوم أن أكون بين كوكبة من العلماء الأساتذة الأفاضل الذين يعملون […]

ظهرت المقالة الكاظمي: إذا أردتم دولة فيجب أن يكون هناك جيش قوي وتعليم رصين وقضاء جيد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: إذا أردتم دولة فيجب أن يكون هناك جيش قوي وتعليم رصين وقضاء جيد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: إذا أردتم دولة فيجب أن يكون هناك جيش قوي وتعليم رصين وقضاء جيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).