اخر المستجدات.. تعليق جديد للإطار بشأن تسمية رئيس الجمهورية والكتلة الأكبر

2022/04/17 | 20:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتوقع توحيد المواقف خلال الأيام المقبلة والابتعاد عن الخلافات.

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