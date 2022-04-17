اعتقال قيادي بارز بـ'داعش' في بغداد

2022/04/17 | 20:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت القوات الامنية، الأحد، قيادياً بارزاً بتنظيم "داعش" في بغداد.

وقال الخبير الامني فاضل ابو رغيف في تغريدة على "تويتر"، إن "الامن الوقائي التابع لامن الحشد اعتقل ‏وبعد متابعة طوال ايام من القبض على العقل الإداري والمسؤول المالي لولاية الشمال التابعة لتنظيم داعش".

وأضاف أن "الملقى القبض عليه هو الإداري العام للأوامر والنواهي والكفالات".

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