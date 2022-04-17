الكهرباء تكشف عن خطة استراتيجية لمعالجة نقص إمدادات الغاز الإيراني

2022/04/17 | 20:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن خطة استراتيجية لمعالجة نقص إمدادات الغاز الإيراني، فيما أكدت المضي بتوريده من قطر. وقال الناطق باسم الوزارة، أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر توجيهات للاهتمام بملف الكهرباء حيث وجه الوزارة ومجلس الطاقة الوزاري بضرورة حسم ملف الغاز المتعلق بالجانب الايراني". وأضاف، أنه "وجود اجتماعات دورية مع الجانب الايراني لحسم ملف الغاز بعد تسديد الاموال"، مبينا أن "اطلاقات الغاز الايراني تصل إلى المنطقة الوسطى فقط وبحجم 133 مليون متر مكعب يوميًا ولا تسد الحاجة خلال فترة الذروة".وشدد على ضرورة التزام الطرفين العراقي والإيراني ببنود العقد الموقع لاسيما بعد قرار مجلس الوزراء بتسديد مستحقات الغاز كاملة عبر صندوق الاعتماد في المصرف العراقي للتجارة (TBI)".وأشار إلى، أن "المنظومة لا تعمل في الوقت الراهن بكامل طاقتها بسبب اعتدال درجات الحرارة، وفي حال دخول الذروة ستكون الحاجة ملحة الى الامدادات الغازية لتجهيز المحطات"، مبينا أن "قرابة 7500 ميكاواط تعتمد على الغاز المورد". وتابع أن "الوزارة وضعت خطة استراتيجية تنسجم مع حجم الامدادات الغاز مع خطة طوارئ عند تقليل امدادات الغاز او عند انقطاعه بالتنسيق مع وزارة النفط"، مبينا أن "الحاجة الى الغاز الايراني قائمة وملحة كونه ذا قيمة فنية عالية وخاليا من المشاكل".ولفت إلى أن "وزارة النفط تعمل على ضمان خطة وقودية من خلال تأهيل حقول الغاز وانشاء المصافي وشبكة انابيب واصلة الى محطات الكهرباء لكن تلك المشاريع تحتاج الى سقوف زمنية"، موضحا أن "بعض محطات الكهرباء في الجنوب تعمل على الغاز الوطني لكنه غير مستثمر بشكل كامل ليسد حاجة الكهرباء؛ لذلك ستبقى الحاجة ملحة الى الغاز المورد". وبشأن ملف الغاز القطري أكد موسى أن "العراق ماض بهذا الموضوع لكنه يحتاج الى جملة من الأمور اللوجستية منها إنشاء ارصفة ومنصات للغاز وتهيئة شبكة الأنابيب وبالتالي ذلك يحتاج الى عمل متكامل بين وزارة الكهرباء والنفط والنقل والمالية".ولفت إلى أن "الوزارة ذهبت الى الجانب القطري بقرارات حكومية لسد جزء من النقص الحاصل في إطار تنويع مصادر التغذية لصالح المنظومة"، مؤكدا أن "مساعي الوزارة بهذا الصدد كانت جيدة وهنالك تفاوض مع الجانب القطري وسيتم توريد الغاز بنسب محددة حال اتفاق الطرفين". وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من اليوم، توجيهين جديدين بشأن ملف الكهرباء.وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، إن "الكاظمي ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة، بحضور المكلف بإدارة وزارة الكهرباء والكادر المتقدم بالوزارة، واستمع الى شرح مفصل لواقع الطاقة الكهربائية خلال الأشهر المقبلة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، وكذلك صيانة المحطات الكهربائية".وشهد الاجتماع وفقاً للبيان مناقشة الوضع الحالي للكهرباء، والاستعدادات الجارية لتوفير الطاقة الكهربائية، والإجراءات الاستباقية الكفيلة بمعالجة الإشكالات والعقبات التي قد تعرقل زيادة الإنتاج وتتسبب بأزمة محتملة في الصيف.وتطرق الاجتماع إلى آليات التواصل مع الجانب الإيراني فيما يخص توفير الغاز الإيراني، وفي هذا الصدد وجه الكاظمي بتكليف فريق عمل من وزارة الكهرباء للسفر إلى جمهورية إيران الإسلامية، لحل الإشكالات المتعلقة مع الجانب الإيراني فيما يخص تجهيز العراق بالغاز.ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ الخطوات العملية بتذليل كل العقبات التي تواجه عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع والصيانة؛ بهدف ضمان زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي خلال فصل الصيف.وشهد الاجتماع وفقاً للبيان تقديم عرض عن خطط حماية أبراج الطاقة الكهربائية، وما تتعرض له من عمليات تخريب وسرقة، فضلاً عن مناقشة موقف سير الأعمال في تأهيل خط بغداد/ بيجي- 400 كي في، ومتابعة المتبقي من الأعمال اللازمة لاستكمال تشغيله.

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