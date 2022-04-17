مصر وتونس مثالان.. الحرب على أوكرانيا

2022/04/17 | 20:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن الحرب على أوكرانيا "فاقمت" مشاكل الديون في جميع أنحاء العالم النامي، حيث تكافح العديد من الحكومات المثقلة بالديون لسداد مدفوعاتها إلى الدائنين الأجانب وسط ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة

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