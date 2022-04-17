47 قتيلا بـ “ضربات جوية باكستانية” في أفغانستان

2022/04/17 | 20:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ ارتفعت حصيلة ضحايا ضربات جوية اتّهمت كابول الجيش الباكستاني بتنفيذها في ولايتي خوست وكونار في شرق أفغانستان إلى 47 قتيلا، وفق ما أفاد مسؤولون اليوم الأحد.وقال مدير الثقافة والإعلام في خوست شابير أحمد عثماني، إنه “قتل 41 مدنيا، معظمهم نساء وأطفال، وأصيب 22 بجروح في ضربات جوية نفّذتها القوات الباكستانية قرب خط […]

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