الصالحي: مستمرون في الدفاع عن شريان العراق الاقتصادي

2022/04/17 | 20:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اكد عضو الاطار التنسيقي والنائب عن محافظة البصرة رفيق الصالحي، اليوم الاحد، الاستمرار في الدفاع عن شريان العراق الاقتصادي والممثلة بمحافظة البصرة امام اي محاولة استغلال لخيراتها وثرواتها الطبيعية.وقال الصالحي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “نواب محافظة البصرة مستمرون في الدفاع عن اهم الأمور والقضايا التي تمس الواقع البصري في النواحي كافة […]

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