2022/04/17 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش يصد تعرضاً إرهابياً شرقي صلاح الدين

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