بالفيديو.. مناشدة للكاظمي والغانمي من شقيقة سجين مظلوم بدفع من نفوذ محافظ البصرة أسعد العيداني!

2022/04/17 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة

وجهت شقيقة سجين في محافظة البصرة، اليوم الاحد، مناشدة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي لإنقاذ شقيقها المسجون بدفع من محافظ البصرة اسعد العيداني.

وقالت شقيقة السجين احمد يحيى عبر (بغداد اليوم)، ان "شقيقها تدريسي في جامعة البصرة وناشط مدني سجن ظلما اثر خلاف مع صهر المحافظ اسعد العيداني بدفع من المحافظ".

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