التغيير تهاجم بارزاني وتكشف عن سبب زيارة تركيا الأخيرة وعلاقتها بحكومة بغداد

2022/04/17 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

وصف عضو حركة التغيير جولي أسعد، اليوم الأحد، الاتفاقات التي يقوم بها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مع تركيا والدول الأخرى بانها حزبية بحتة.

وقال أسعد في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "تلك الاتفاقات هي تعزيز لمصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني على حساب المواطنين في الإقليم، وأيضا على حساب العلاقة مع بغداد".وأضاف أن "برلمان الإقليم لا يعلم شيئا عن تلك الاتفاقات ولا حتى الوزراء في حكومة كردستان من الأحزاب الأخرى عدا الديمقراطي، ويجب التصدي لتلك الاتفاقات، لآن الثروة النفطية هي للجميع".

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