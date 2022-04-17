الكاظمي: الاقتصاد كان على حافة الانهيار والحكومة تمكنت من عبور التحديات

2022/04/17 | 20:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن الحكومة تمكنت من عبور التحديات.

وقال الكاظمي خلال مشاركته رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والكادر المتقدم في وزارة التعليم مائدة الإفطار، إن "هذه الحكومة جاءت في ظل ظروف صعبة ومعقدة، وواجهت تحديات كبيرة، لكن تمكنّا من النجاح والعبور".

وفي حانب آخر أكد الكاظمي، أن "الاقتصاد كان على حافة الانهيار، ويعتمد فقط على ثروة النفط، رغم أنه بلد الحضارة والزراعة، ووصلت أسعار النفط إلى صفر في بلد تعتمد ميزانيته بنسبة 96% عليه، اليوم دول كبيرة غنية بالنفط حوّلته إلى مشروع للأجيال ولا تعتمد عليه".

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