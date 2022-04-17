2022/04/17 | 20:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة الموارد المائية، الأحد، أن زراعة الشلب (الرز) والذرة الصفراء متوقفة على تحديد الدفعات المائية القادمة من الشمال.

وقال مستشار وزير الموارد المائية في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الخزين المائي متاح لدينا، ويؤمن الاحتياج اليومي لمياه الشرب والاستخدام البشري وتأمين سقي البساتين والخضر والمزروعات البسيطة"، مبينا أن "زراعة المحاصيل الصيفية كالشلب والذرة الصفراء وغيرها لم يتخذ بها أي قرار، وننتظر الواردات المحتملة التي تأتي من ذوبان الثلوج في قمم شمال العراق وتركيا".

وأضاف، أن "وفدا برئاسة ممثل الرئيس التركي سيزور العراق بعد عطلة عيد الفطر مباشرة وسيلتقي بممثل رئيس الوزراء وهو وزير الموارد المائية، لبحث موضوع المياه"، موضحا أنه "على ضوء هذه المباحثات سيحدد موضوع خطة التشغيل الصيفية للسدود والخزن وحجم خطة زراعة الشلب والذرة الخضراء".

وتابع، "أما فيما يتعلق بواردات المياه من إيران فلا توجد أية مباحثات او لقاءات حتى الآن، وطلبنا عقدها للاتفاق على حجم الكميات التي بجب أن تطلق نحو نهر ديالى وسدي دربندخان وحمرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد: الخزين المائي يؤمن هذه الاحتياجات) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد: الخزين المائي يؤمن هذه الاحتياجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).