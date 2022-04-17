2022/04/17 | 20:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمَّد بايرن ميونيخ جراحه الأوروبية، ووضع يده على اللقب العاشر على التوالي، بفوزه الكبير على مضيفه أرمينيا بيليفيلد 3-صفر، الأحد، في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد "الخيبة الأوروبية".. بايرن على أعتاب لقب بوندسليغا عاشر على التوالي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد "الخيبة الأوروبية".. بايرن على أعتاب لقب بوندسليغا عاشر على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).