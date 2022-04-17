مدرب الشباب: أريد الفوز على الجوية ولو بفارق هدف واحد

2022/04/17 | 21:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد مدرب الشباب السعودي ماريوس سوموديكا، ان رغبته بالفوز على القوة الجوية ولو بهدف واحد في دوري ابطال اسيا.وقال سوموديكا في المؤتمر الصحفي الهاص بالمباراة “انا استغرب اسلوب القوة الجوية فهو لم يلعب كرة القدم بالمباراة السابقة، لاعبوهم سقطو على الارض 13 مرة وتدخل فريقهم الطبي 7 مرات وثلاثة لاعبين خرجوا بنقالة […]

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