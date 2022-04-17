وزير الخارجية يعرب عن قلقه للسفير الروسي من مستقبل أسعار المواد الغذائية

2022/04/17 | 21:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الأحد، مع السفير الروسيّ لدى العراق ايلبروس كوتراشيف، في مقر الوزراة العلاقات الثنائية، اضافة الى الحرب مع اوكرانيا والعقوبات الاقتصادية.وأكّد الوزير بحسب بيان تلقته ايرث نيوز، أنَّ “العراق قد عانى الكثير؛ بسبب ويلات الحروب، وعليه فإنَّ العراق ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصاديّ لأنه يستهدف الشعوب، […]

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