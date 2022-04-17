المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....24 - محمد الحنفي

2022/04/17 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي الوضوح في الممارسة:.....15والعمل من أجل إنتاج نظرية متقدمة، ومتطورة، وتقدمية يقتضي:1) أن يكون الواقع متقدما، ومتطورا، وتقدميا، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعلمية، والمعرفية، والأدبية، والفلسفية، والفكرية، وغيرها، مما يتطلب التقدم، والتطور، والتقدمية، في جميع مناحي الحياة، حتى يرتفع مستوى الفكر، ومستوى الممارسة، أملا في تحرير الإنسان، من كل د ......





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