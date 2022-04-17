تخلينا عنكِ يا أمُنا ...... ثلاث قصائد - نوال السعداوي

2022/04/17 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نوال_السعداوي ---------------------------------------- 1 – الابنة الضالة تعيش -------------------------- هى صاحبة قلم تشير به الى الجناة تخلع القناع عن الأنوثة والرجولةوالأبوة والأمومة تكشف عن الوجوه المليئة بالندب ذهبت الى الحب فى أول شبابها وعادت شبحا لا ترفع وجهها الى الضوء استقلت قطار الحرب فى منتصف الليل وماتت فداء الوطن ثم أفاقت على حفنة من قطاع الطرق يج ......





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