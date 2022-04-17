21 محاولة انتحار خلال أكثر من 100 يوم في ديالى

2022/04/17 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت مفوضية حقوق الانسان في ديالى، الاحد، عن حصيلة جديدة للانتحار.

وقال مدير مفوضية ديالى صلاح مهدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "فرق حقوق الانسان في ديالى رصدت 21 محاولة انتحار خلال اكثر من 100 يوم داخل المحافظة".

وأضاف ان "16 منها انتهت بالوفاة فيما تم انقاذ 5 في اللحظات الاخيرة"، مبينا ان "اغلب محاولات الانتحار هي للشباب والاسباب متعددة بعضها مشاكل عائلية واخرى تتعلق بالفقر والعوز المادي".

وأوضح ان "الحصيلة مثيرة للقلق خاصة وانها تعد الاعلى بعد 2003 لذات الفترة"، منوها الى ان "الانتحار تحول الى ظاهرة تستدعي الدراسة خاصة وان اجمالي الضحايا يصل الى العشرات سنويا".

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