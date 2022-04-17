2022/04/17 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرقة المسرح الفني الحديث في ذكرى تأسيسها السبعين 2-2 (الجومة) تمر بتجرية مريرة عقب منعها من العرض بغداد – كافي لازم في حوار عن الحية (وهي رمز لكثير من الامور) يقول يوسف العاني: مع الاسف قضينا على ذيلها ولكن الرأس باقية او عن لسان احد الشخصيات يقول (همزين اكو عرگ بالعراق جان شسوينا) وهنا تضج […]

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