2022/04/17 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضحيات عمال النظافة بعرض مسرحي بغداد – ياسين ياس ضيف زقاق المتنبي مساء الخميس الماضي عرضا مسرحيا يجسد تضحيات عمال النظافة بعنوان يوم حلّق الكناس عبد الباسط في ساحة الطيران وبحضور امين بغداد علاء معن الذي اكد ان (هذه الاعمال الفنية والثقافية هي اكبر رد على دعاة الموت والارهاب)، كما حضر نقيب الفنانين العراقيين جبار […]

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