2022/04/17 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبعة محدودة تكفل إعادة بناء العراق – ياسر المتولي كل محاولات اعادة اعمار العراق باءت بالفشل وذلك لغياب الارادة الحقيقية للبناء وانغماس البلد بمشاكل وتحديات لاتعد ولاتحصى.ثم ان اتساع الفجوة المعرفية الخاصة باسس بناء الدولة لعدم اختيارالبناة الحقيقيين وتصدي المسؤولية لادارات فاشلة وفاسدة قاد الى تكريس وتراجع البلد ..اضف الى ما تقدم تهالك البني […]

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