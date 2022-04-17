القبض على متهم بتسهيل مرور عشرات الآسيويين عبر السيطرات

2022/04/17 | 21:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت اقوالة قضائيا.

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