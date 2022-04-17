الأمن الوطني يطيح بـ5 إرهابيين في كركوك

2022/04/17 | 21:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / تمكن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على (5) إرهابيين في محافظة كركوك.وذكر الجهاز في بيان تلقته إيرث نيوز، أن “مفارزه في محافظة كركوك وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكن من إلقاء القبض على (5) إرهابيين في أماكن متفرقة من المحافظة”.وأضاف، أن “الإرهابيين ينتمون إلى فلول عصابات داعش الإرهابية […]

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