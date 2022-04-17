المثنى.. جودة الأسمنت ترفع إنتاجه إلى 20 ألف طن يومياً

2022/04/17 | 21:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أحصت هيئة استثمار محافظة المثنى، اليوم الأحد، المشاريع المنفذة في المحافظة، وفيما أفصحت عن عدد الإجازات الممنوحة للمستثمرين، كشفت عن إنتاج 20 ألف طن يومياً من مادة الأسمنت.وقال مدير استثمار المحافظة عادل الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاجازات الاستثمارية الممنوحة من قبل الهيئة وصلت لنحو 400 اجازة استثمارية في مختلف القطاعات". وأضاف، أن "هيئة الاستثمار أخذت على عاتقها رسم هوية اقتصادية للمحافظة، وبذلك خطونا خطوات كبيرة وكانت البداية مع مشاريع معامل الاسمنت حيث أصبحت المثنى عاصمة الصناعة الاسمنتية بالعراق"، مبينا أن "انتاج المحافظة من الاسمنت اليوم يصل الى عشرين الف طن، وبات الانتاج ماركة مطلوبة لجميع المحافظات نظرا لجودته العالية وما يحتويه من صفات فيزيائية - كيميائية انعكست ايجابا على الاعمال الهندسة المدنية وايضا على جميع المواطنين، فضلا عن قلة سعره حيث يصل الى تسعين الف دينارعراقي للطن الواحد". وأشار إلى أن "الهيئة تعاقدت مع مساحين جيولوجين واكتشفنا وجود كميات كبيرة من حجر الكلس والاطيان الصالحة لصناعة الاسمنت في المحافظة"، لافتا الى أن "انتاج الاسمنت انعكس ايجابيا على جميع القطعات لاسيما منها قطاع السكن". وتابع أن "الهيئة لديها مشروع الاسفلت المؤكسد والمادة تصدر الى الخارج نظرا للنوعية العالية والمواصفات الفيزيائية والكيميائية للمادة فضلا عن تزويد المحافظة بالاسفلت". ولفت إلى أن "من بين المشاريع الاستثمارية في المحافظة مشروع السلمان لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة ولحوم الابقار والحليب والاسماك والخضروات"، مبينا أن "المشروع يسد جزءا كبيرا من حاجة العراق للمواد الغذائية ويسير الان بخطى واضحة فضلا عن مشاريع اخرى لزيوت السيارات ومشروع كسبة الصويا الذي يعتبر اول مشروع بالعراق وهو من المشاريع العملاق والمهمة، اضافة الى مشروع انتاج انواع البذور، فضلا عن مشروع الحديد الذي هو في طور التنفيذ وايضا انتاج الاسلاك الكهربائية".وتابع أن "الهيئة ستقوم بافتتاح مشروع التكامل العربي لانتاج المعجون في مطلع شهر ايار المقبل والذي سيصدر يوميا قرابة الف طن اضافة الى اكمال معمل الحليب والعصائر، فضلا عن صناعة الاسمدة الكيمياوية". وبين أن "المشاريع في المحافظة بلغت 40 مشروعا صناعيا مختلفا في المحافظة"، مبينا أن "من ضمن المشاريع المهمة هو مشروع الادوية الذي تمت المباشرة به وايضا مشروع السيراميك والبورسلين وهو ضمن المشاريع الاستراتيجية الذي سينفذ من قبل شركة "فينوسيا" الصينية على مساحة 300 دونم، اضافة الى مشاريع الالمنيوم". ولفت الى وجود مشاريع تخص السكن والابنية المدرسية والقطاع الصحي منها 3 مستشفيات في طور التنفيذ واخر أنجز بالكامل فضلا عن معامل ادوية وعيادات شعبية كثيرة شيدت بهذا المجال في المثنى، اضافة الى تقديم 18 مشروع سكني في مدينة السماوة. وبين أن "الهيئة تتعامل بموجب قانون الاستثمار وجميع المشاريع المتلكئة داخل المدن تمت معالجتها ولا يوجد اي مشروع متوقف تابع للهيئة".

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