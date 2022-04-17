2022/04/17 | 21:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن اعتقال خمسة "إرهابيين في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك تمكنت وبعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على (5) إرهابيين في أماكن متفرقة من المحافظة ينتمون إلى فلول عصابات داعش الإرهابية - قاطع كركوك ويعملون بما يسمى (ديوان الجند ضمن مفارز الدعم اللوجستي)".

وأضاف البيان أنه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً واحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تعلن اعتقال خمسة 'إرهابيين في كركوك ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تعلن اعتقال خمسة 'إرهابيين في كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).