"أسئلة عالقة" بشأن مصير "موسكفا" وطاقمها.. وأرملة ضابط تتحدث

2022/04/17 | 21:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لايزال مصير طاقم سفينة البحرية الروسية "موسكفا" التي غرقت الخميس الماضي في البحر الأسود غامضا رغم البيان الرسمي الذي أصدرته موسكو

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