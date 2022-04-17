بينها زلزال قبل أربعة أعوام.. بيئة المثنى تكشف أسباب جفاف بحيرة ساوة

2022/04/17 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – المثنى

كشفت مديرية بيئة المثنى، اليوم الاحد، عن أسباب جفاف بحيرة ساوة، مؤكدة قدرتها على معالجة جزء منها.

وقال مدير بيئة المثنى يوسف الغانمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "بحيرة ساوة تعد ابرز معالم مدينة السماوة تتعرض للجفاف والتي كان المنطقي ان تبقى محط للسواح والوافدين على المحافظة ولأسباب عديدة وصلت لهذا الحال".

وأضاف ان "مصدر المياه في البحيرة هي العيون والمياه الجوفية، وهنالك اسباب طبيعية ناتجة عن تغيرات مناخية وظواهر طبيعة كانت السبب في جفافها"، مشيرا الى ان "الهزة الارضية التي شهدتها المحافظة قبل اربع سنوات كانت سببا بأغلاق اجزاء كبيرة من العيون التي تعد احد اهم مصادر المياه فيها ، كذلك الارتفاع المفرط في درجات الحرارة ادى لتبخر المياه وجفاف المياه الجوفية المصدر الثاني لوجود المياه في البحيرة".

وأوضح الغانمي ان "هنالك عوامل غير طبيعية بشرية مثل حفر الابار من قبل بعض المواطنين بأماكن قريبة ووجود معمل الملح الذي يسحب اغلب المياه الجوفية كل ذلك وعوامل اخرى ادت لجفاف البحيرة".

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