القبض على شخص بحوزته 72 كيسا من الحبوب المخدرة في نينوى

2022/04/17 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن القاء القبض على مطلوب بحوزته 72 كيسا من الحبوب المخدرة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعملية نوعية وبجهود استخبارية دقيقة تم القاء القبض على مطلوب بحوزته 72 كيسا من الحبوب المخدرة بكمين محكم نصب له في سيطرة حردان من قبل لواء 72 الفرقة 3 ضابط استخبارات الفرج ومفرزة من مكافحة مخدرات نينوى".

وأضافت، أنه "تم تسليم المواد والمتهم اصولياً لجهة الطلب".

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