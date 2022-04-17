الاتفاق سيحسم.. دولة القانون يكشف للمرة الأولى عن مباحثات بين الإطار والتيار لتشكيل الحكومة

2022/04/17 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو ائتلاف دولة القانون محمود السلامي، اليوم الاحد، أن المباحثات مستمرة بين الإطار والتيار للخروج بصيغة موحدة فيما يخص تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال السلامي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "التحالف الثلاثي يدعو الى مشروع الأغلبية وهذا المشروع غير مجدي في العراق لأن العملية السياسية بنيت على التوافقية والشراكة حيث ان قرار المحكمة الاتحادية الأخير يوضح ذلك".

وأضاف، أن "التحالف الثلاثي ذهب باتجاه محاولة إقصاء جزء كبير من المكون الشيعي المتمثل بالإطار التنسيقي".

وتابع السلامي، أن "هنالك مباحثات بين الإطار والتيار لتشكيل الكتلة الأكبر وتسمية ووضع مواصفات وضوابط رئيس الوزراء المقبل وتشكيل الكابينة الوزارية".

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