أكثر من 443 ضحية لفيضانات جنوب إفريقيا

2022/04/17 | 22:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / شكّل انحسار الأمطار، اليوم الأحد، في جنوب إفريقيا متنفّسا للبلاد التي ضربت ساحلها الشرقي فيضانات أودت بحياة 443 شخصا، وفق حصيلة جديدة، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.سقط معظم الضحايا في الساحل الشرقي في منطقة دوربان، المدينة الساحلية التي تعد 3,5 ملايين نسمة والواقعة ضمن نطاق محافظة كوازولو-ناتال المطلة على […]

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