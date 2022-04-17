مستشار النمسا: بوتين يعتقد أنه سينتصر في حرب أوكرانيا

2022/04/17 | 22:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المستشار النمساوي كارل نهامر، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أنه سينتصر في الحرب التي شنها على أوكرانيا.

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