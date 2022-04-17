ظهر مصابا بفيديو روسي.. أسر جندي بريطاني ثان في أوكرانيا

2022/04/17 | 22:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر جندي بريطاني ثان يقاتل مع الجيش الأوكراني على شاشة التلفزيون الروسي بعد أسره في مدينة ماريوبول المحاصرة، وفقا لما افادت به ضحيفة "الغارديان".

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