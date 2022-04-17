تشيلسي يهزم كريستال بالاس ويضرب موعداً مع ليفربول في نهائي الاتحاد

2022/04/17 | 22:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… بلغ تشيلسي المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه مساء الأحد على كريستال بالاس بهدفين نظيفين.والتقى الفريقان على ملعب “ويبلي” في الدور نصف النهائي.ة من البطولة.وأحرز روبن لوفتوس تشيك الهدف الاول لتشيلسي في الدقيقة 65 ومايسون مونت في الدقيقة 76.وضرب تشيلسي موعدا في المباراة النهائية مع ليفربول الذي كان تغلب […]

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