إصابة 11 سائحا ألمانيا بحادث سير جنوبي تركيا (صور)

2022/04/17 | 22:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصيب 12 شخصًا في حادث انقلاب حافلة صغيرة كانت تقل سياحًا ألمان بمدينة أنطاليا، جنوبي تركيا.جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإخباري الرسمي التركي “تي آر تي خبر”، وتابعته “العين الإخبارية”.وأشار المصدر أن الحافلة التي انطلقت لنقل السياح من مطار أنطاليا إلى منطقة ألانيا بالولاية نفسها، انقلبت بعد أن اصطدمت بالحواجز […]

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