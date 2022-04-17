2022/04/17 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

يركز معظم الأشخاص، في الحصول على فيتامينات محددة، مثل التركيز على أخذ المكملات الغذائية التي تحتوي فيتامين D وفيتامين c، فيما يتم التغاضي عن أهمية الفيتاميات الأخرى لصحة الجسم.

وتشير الأبحاث إلى أهمية تناول فيتامين k1 وk2 عن طريق الغذاء، والمكملات الغذائية لما لها من تأثيرات إيجابية على صحة الجسم بشكل عام والدماغ تحديدا.

يقول أخصائي التغذية لون بن أشر: "لا يعتبر فيتامين K عادة فيتامينا يتم تناوله بشكل متكرر في مجتمعنا" ويضيف بن أشر: "إن معظم الناس يحصلون على ما يكفي من أنماط الأكل الخاصة بهم، فبينما تأتي معظم مدخولنا من فيتامين k1 من الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، يوجد فيتامين k2 في اللحوم الحمراء واللحوم العضوية مثل الكبد والبيض".

وجد العلماء في دراسة جديدة سيتم تقديمها في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتشريح، أن فيتامين K2 قد يحمي الدماغ من انخفاض الوظيفة الإدراكية، وتحديدا تلك التي تظهر غالبا من الأشخاص الذين يعانون من الخرف ومرض الزهايمر.

وأشار الدكتور محمد الشربيني، من جامعة المعرفة في المملكة العربية السعودية، إلى أن "فيتامين k2 يمكن اقتراحه ليكون نهجا واعدا للتخفيف من الاضطرابات المرتبطة بالعمر والحفاظ على الوظائف المعرفية لدى الأفراد المتقدمين في السن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تناول هذا الفيتامين لتحمي دماغك من الشيخوخة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تناول هذا الفيتامين لتحمي دماغك من الشيخوخة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).