مسؤولون أفغان: حصيلة ضحايا الغارات الباكستانية الأخيرة بلغت 47 قتيلا

2022/04/17 | 22:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مسؤولون أفغان أن حصيلة ضحايا الغارات المنسوبة إلى القوات الباكستانية على ولايتي خوست وكنر شمال شرق البلاد ليلة الجمعة على السبت ارتفعت إلى 47 قتيلا.وذكر مدير الثقافة والإعلام في خوست، شابير أحمد عثماني، في حديث إلى وكالة “فرانس برس” اليوم الأحد، أن 41 مدنيا قتلوا، معظمهم نساء وأطفال، وأصيب 22 آخرون جراء الغارات الجوية قرب […]

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