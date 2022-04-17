سكان شرق إستونيا ينتقدون حجب وسائل الإعلام الروسية

2022/04/17 | 22:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار قرار السلطات في إستونيا حجب وسائل الإعلام الروسية جراء الحرب التي شنتها موسكو على أوكرانيا جدلا، في شرق إستونيا، يمكن أن تشعر إلى حد كبير وكأنك في روسيا، فمعظم الناس من أصل روسي، وتوجد العديد من اللافتات باللغة الروسية.

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