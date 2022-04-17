2022/04/17 | 22:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحلة مرعبة قضاها المصري شريف عبدالمحسن، وأسرته، وسط جثث ملقاة على أطراف الطريق، وأجزاء آدمية متناثرة في كل مكان، أثناء هروبه من أهوال القصف الروسي في إقليم الدونباس، شرقي أوكرانيا، إلى مدينة دنبرو، بعد نحو شهرين من الحياة مع رائحة الموت كل ساعة، والجنود الروس على باب منزله.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (50 يوما في الجحيم.. مصري يحكي لـ"الحرة" أهوال الحرب في الدونباس ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (50 يوما في الجحيم.. مصري يحكي لـ"الحرة" أهوال الحرب في الدونباس ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).