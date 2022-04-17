2022/04/17 | 22:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه المدير العام لتربية البصرة، عبدالحسين سلمان عبد الحسن، اليوم الاحد، بإعفاء مدير مدرسة السالمية الابتدائية للبنين وإحالته للتحقيق على إثر انتشار فيديو يؤكد قيامة بضرب التلاميذ وذكر اعلام التربية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “المدير وجه بإعفاء مدير مدرسة السالمية للبنين وإحالته للتحقيق على أثر انتشار فيديو يؤكد قيامه بضرب التلاميذ […]

ظهرت المقالة بعد قيامه بضرب التلاميذ..



اعفاء مدير مدرسة السالمية في البصرة أولاً على ايرث نيوز.

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