2022/04/17 | 23:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YahzACR9rS8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وجود سيارات "مجهولة" في شارع الكرادة يشعل الشك لدى المذيع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وجود سيارات "مجهولة" في شارع الكرادة يشعل الشك لدى المذيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).