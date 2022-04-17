2022/04/17 | 23:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TlESmSjQ12Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ريبوار اورحمن | نائب عن الجيل الجديد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ريبوار اورحمن | نائب عن الجيل الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).