حوارات سرية تتعلق بتشكيل الحكومة.. ما كواليس مباحثات قيادات الإطار والصدر؟

2022/04/17 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاحد، عن وجود حوارات سرية تتعلق بتشكيل الحكومة العراقية.

وقال القيادي في الاتحاد طارق جوهر في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "الكتل السياسية لايمكنها وهي منفردة اقصاء واحدة اخرى، وعليه فأن مسألة الذهاب دون الآخر لن تتم بأختيار رئيس الجمهورية اولا ومن ثم تكليف مرشح رئاسة الحكومة ليمضي بتشكيل كابينته الوزارية".

وأكد أنه "لا يوجد حل للازمة السياسية سوى التوافق بين الكتل خصوصا البيت الشيعي لغرض الاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف أن "6 أشهر مرت على الانتخابات دون تشكيل الحكومة وقد تستمر اكثر من ذلك، وهنا نقول إلى متى نبقى على هذا الوضع"، موضحا أنه "على الجميع المضي بالتوافق لغرض الاسراع بتمشية الحكومة".

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