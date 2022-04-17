2022/04/17 | 23:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب عدد من المواطنين، اليوم الاحد، بوقف هدم منازلهم من قبل امانة بغداد، فيما طالبوا الكاظمي بالتدخل.وذكر المصدر انه “مايقارب ٣٠ شخص من اهالي منطقة الدورة سكنة التجاوز تظاهروا امام بوابة رقم ١ المعلق يناشدون رئيس الوزراء بالتدخل لايقاف هدم دورهم السكنية من قبل امانة بغداد”.

ظهرت المقالة بسبب هدم منازلهم..



سكنة “التجاوزات” في الدورة يطالبون الكاظمي بالتدخل أولاً على ايرث نيوز.

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