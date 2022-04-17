مقتل قائد لواء أوكراني في ماريوبول

2022/04/17 | 23:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن متحدث قوات جمهورية دونيتسك إدوارد باسورين العثور على جثة فلاديمير بارانيوك قائد اللواء البحري 36 التابع للقوات الأوكرانية في ماريوبول.وقال باسورين: "ليلة 11-12 أبريل في مريوبول حاولت مجموعة من جنود اللواء 36 البحري التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية الهروب من مصنع "إيليتش ماريوبول" الذي تتم محاصرتهم بداخله.وتصدت وحدة من القوات الخاصة من جمهورية دونيتسك الديمقراطية للمحاولة ومنعتها".وأضاف: "وأثناء تفتيش موقع الاشتباك، عثر على جثة قائد اللواء 36 البحري العقيد فلاديمير بارانيوك وممتلكاته الشخصية وأسلحته".

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