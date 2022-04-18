أوكرانيا: ماريوبول

2022/04/17 | 23:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأحد، إن "الوضع مدينة ماريوبول قد يكون خطا أحمر في المفاوضات مع روسيا".

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