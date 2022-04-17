السفينة الغارقة تثير

2022/04/17 | 23:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفضى تقرير عمليات الغوص، الأحد، لتفقد هيكل سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود غرقت جراء سوء الأحوال الجوية قبالة سواحل تونس الجنوبية إلى "عدم وجود" تسرب منها، كما لم تظهر بعد آثار تلوث.

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