تعرف على التهاب الحلق الناتج عن فيروس كورونا

2022/04/17 | 23:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يمكن أن يشير التهاب الحلق إلى أمراض مختلفة، من نزلات البرد إلى الأنفلونزا، إنه أيضًا أحد الأعراض العديدة المحتملة لكورونا، وبحسب تطبيق دراسة الأعراض ZOE في المملكة المتحدة فإن التهاب الحلق هو أحد الأعراض الرئيسية لمتغير أوميكرون إلى جانب الصداع وسيلان الأنف والعطس والتعب، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية معرفة التهاب الحلق […]

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