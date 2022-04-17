وزير التربية يخصص مبلغاً مالياً إلى ضحايا حادثة بابل

2022/04/17 | 23:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه وزير التربية، علي حميد الدليمي، اليوم الاحد، بتخصيص مبلغاً مالياً إلى ضحايا حادثة بابل.وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بتكليف الوزير شارك اليوم مدير عام التربية الرياضية والنشاط المدرسي، الاستاذ محمد ابراهيم عبودي، ومدير عام تربية بابل مهدي صالح داخل العوادي في مراسم عزاء حادثة بابل التي راح ضحيتها […]

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