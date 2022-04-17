سطو مسلح على منزل ضابط في بغداد

2022/04/17 | 23:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بتعرض منزل ضابط برتبة مقدم لسطو مسلح غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "منزل ضابط برتبة مقدم ضمن منطقة الغزالية تعرض لسطو مسلح حيث تمت سرقة مبلغ يقدر باكثر من 100 ألف دولار امريكي ومخشلات ذهبية تقدر بكيلو".

وأضاف المصدر أن "المنزل كان خالياً من ساكنيه".

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